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“Acıların ve gözyaşlarının üzerinden kara propaganda yapılamaz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konstantinos ve Mağusa Metropolitliği ile Rum Gençlik Örgütü tarafından “Unutmamak ve Hatırlamak” adı altında 2 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinliğin tanıtım afişlerinde 1964 yılında Gaziveren köyünde Rumlar tarafından öldürülen eşinin acısıyla feryat eden Nevcihan Oluşum adlı Türk kadınının, Rum kadını olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

17 Kasım 2022 Perşembe 13:15
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“Acıların ve gözyaşlarının üzerinden kara propaganda yapılamaz"



Tatar, “Acıların ve gözyaşlarının üzerinden kara propaganda yapılamaz, dünya kamuoyu aldatılamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs’ta yaşanan vahşet ve katliamlar bu tür yalanlarla gizlenemez” dedi

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle;

“Enosis hedefli 21 Aralık 1963 saldırılarından sonra, Kıbrıs’ta Türk direnişini kırmak ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek hedefiyle Rum saldırıları devam ederken, Gaziveren köyümüz de 19 Mart 1964 tarihinde Rumların saldırısına uğramıştı. Bu saldırıda beş şehit verdik. Türk kadını Nevcihan Oluşum, şehit düşen eşi Hüseyin Niyazi Hasan’ın acısıyla feryat ederken, The Times gazetesi adına o günlerde Kıbrıs’ta bulunan savaş muhabiri Don McCullin, büyük bir acıyla ağlayan Nevcihan Oluşum’un fotoğrafını çekmiş ve bu fotoğraf dünya basınında büyük yankı yaratmıştı. 

Kıbrıs’ta yaptıkları vahşeti ve katliamları gizleyerek dünya kamuoyunu aldatmaya çalışan Rum tarafı ve propaganda birimleri, geçmiş yıllarda da eşini kaybetmenin acısıyla feryat eden Nevcihan Oluşum’u ‘1974’te eşi öldürülen Rum kadını’ olarak gösterirken, The Times gazetesi de Rum tarafının bu yalanını gözler önüne sermiş ve bu fotoğraftaki kadının Türk kadını olduğunu bir kez daha açıklamıştı.  

Ama ne var ki dünya kamuoyunu aldatma gayretkeşliğinden vazgeçmeyen Rum tarafı bu yalanı ve kara propagandayı hâlâ daha sürdürmeye devam ediyor. Konstantinos ve Mağusa Metropolitliği ile Rum Kıbrıs Gençlik Örgütü tarafından 2 Aralık 2022 tarihinde ‘Unutmamak ve Hatırlamak’ adı altında düzenlenecek olan etkinliğin tanıtım afişlerinde de Nevcihan Oluşum, yine Rum kadını olarak gösterilmektedir. Bu aziz şehitlerimize, yüreği şehit acısıyla kavrulan kadınlarımıza ve annelerimize karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. Acıların ve gözyaşlarının üzerinden kara propaganda yapılamaz, dünya kamuoyu aldatılamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs’ta yaşanan vahşet ve katliamlar bu tür yalanlarla gizlenemez. Rum tarafına ve din adamı olan papazlara çağrım; yalandan, gayretkeşlikten ve acılar üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçmeleridir.

Tüm şehitlerimiz, yüreği eş ve avlat acısıyla kavrulan ve hayatta olmayan tüm annelerimizi, 84 yaşında kaybettiğimiz Nevcihan Oluşum’u bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Aziz hatıralarını ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Ruhları şad olsun”

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