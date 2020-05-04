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Kuzey Kıbrıs’ta ilk yurtdışından gelen Alman turistler ile birlikte görülen koronavirüs vakalarının ardından devletin aldığı sıkı tedbirler, bugün itibari ile hafifletilmeye başlandı ve esnaf kepenk açtı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da kendilerini sokağa atmayı ihmal etmedi.

50 GÜN SONRA KEPENKLER TEKRAR AÇILDI

İlk koronavirüs vakası görüldüğü andan itibaren 50 gündür sıkı bir şekilde uygulanan koronavirüs önlemleri bugün itibari ile hafifletilmeye başlandı. Kepenk açan esnaf 50 günün ardından dükkanlarının başına geçti. Bugünü temizlik ve hijyen önlemleri alarak geçiren esnaflar, sağlık tedbirlerini hem kendileri için hem de dükkanlarına gelen müşterileri için arttıracaklarını söyledi.

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Yasakların sona ermesi ile birlikte dışarı çıkan vatandaşlar sokakları doldurdu. Kişisel önlemlerini alan vatandaşların yanı sıra güvenlik ekipleri de sokaklarda devriye gezerek denetimlerde bulundu. Ancak bazı vatandaşların ise koronavirüse karşı devletin koyduğu korunma önlemlerine dikkat etmediği ve hijyen kurallarını hiçe saydığı gözlemlendi.

ESNAF ENDİŞELİ

Uzun süredir kapalı olan işyerlerini bugün açan esnaf, geçirilen zorlu süreçten dolayı endişelerini dile getirdi. Kendilerini zorlu bir ekonomik sürecin beklediğini söyleyen esnaf, sınır kapıları ve hava ulaşımı açılmadan ekonomik hareketliliğin canlanmayacağını düşünerek endişelerini dile getirdi.

ALINAN TEDBİRLERDEN VATANDAŞ MEMNUN

Devletin aldığı sağlık önlemlerini ve koronavirüsle mücadele sürecini başarılı bulan esnaf ve vatandaşlar mali desteklerin genişletilmesi yönünde ise hemfikir. Esnafa desteğin arttırılmasını ve yaşanan bu zorlu süreçte devletin esnafın yanında yer almasını isteyen vatandaşlar, bu önlemler alınmadığı takdirde birçok dükkânın önümüzdeki süreçte ayakta duramayacağını ve kapatılacağını öngörüyor.