“Açılım kademe kademe sürecek”

Etkinliklere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazi Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazi Mağusa milletvekili Hakan Dinçyürek ‘de katıldı. Tatar, yıllarca kapalı tutulan Maraş’ı insanlığın hizmetine sunmak amacıyla açtıklarını ifade ederek, bu açılımın kademe kademe süreceğini söyledi.

Etkinlik kapsamında Maraş’ı saat 12.00’de ilk ziyaret eden İngiliz vatandaşı kişiye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar küçük bir hediye takdiminde bulundu.

Ayrıca Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından bazı ziyaretçilere çiçek dağıtıldı. Etkinlikte, belediye bandosu konser de verdi.

1974’ten beridir kapalı bulunan ve Kıbrıs müzakerelerinde birçok kez pazarlık konusu olan Kapalı Maraş’ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020’de halkın ziyaretine açılmıştı.

8 Ekim 2020’de kademeli açılma sürecinde, 20 Temmuz 2021 tarihinde, “mülkiyet hakları” vurgusuyla, Maraş’ta bir pilot bölgenin sivilleştirilmesiyle ikinci aşamaya geçilmiş ve Bakanlar Kurulu’nun 12 Temmuz 2021 tarihli kararıyla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bir bölümü askeri bölge statüsünden çıkarılmıştı. Böylelikle uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak mülk ve mal sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak, mallarını geri alabilme olanağı tanınmış oldu. Aynı gün, Kapalı Maraş’ta bulunan Bilalağa Mescidi ile Maraş Millet Bahçesi ziyarete; iki plaj da kullanıma açılmıştı.

“Hayalet şehir” olarak anılan Kapalı Maraş’ın 46 yılın ardından “tarihi açılışı” dünya basınında da büyük yankı uyandırmıştı.

1974 öncesi Akdeniz’in en önemli tatil kenti olan Maraş’ın kapalı bölümünün bir kısmının ziyarete açılmasının 2’inci yıl dönümünde yaklaşık 750 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiği ifade ediliyor.

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, Maraş’taki mallarla ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na 459 başvuru olduğunu açıklamıştı.