Açılım var, para yok, esnaf dertli: “Bize turist lazım”

Kardelen Göksu / GÜNDEM KIBRIS

Girne’nin gözde turistik bölgelerinden biri olan Bellapais esnafı pandemi döneminde yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

Yerel halk ile Bellapais esnafının işlerinin dönmediğinden bahseden esnaf, umutlarını yitirmeden beklemede.

Yaşadığı zorluklardan bahseden Bellapais esnafı, elektrik, kira borçlarını bile ödeyemeyecek raddede olduklarından bahsederken aynı zamanda da adaya gelecek aşılardan ümitli olduklarını da dile getirdi.

Bellapais esnafının konuşmaları şu şekilde;

YUNUS SEYHAN: YERLİ HALK İLE BELLAPAİS’İ DÖNMÜYOR

“Pandemi dönemini çok kötü geçirdik, Bellapais Girne’nin en gözde turistik alanlarından biri. Pandemiden önce bin-bin 500 kişiye yakın ziyaretçisi vardı, şimdi ise en fazla 10 kişi geliyor. Buranın geçim kaynağı turisttir, adaya turist gelmediği sürece burada bize ekmek dahi yok. Şu an da kiramızı, elektriğimizi ödemeye bile zorlanıyoruz. Kıbrıs’ı pandemi bir kere vurduysa, Bellapai’i üç kere vurdu. Çok kötü bir dönem geçirdik, ama sınır kapılarının da açılmasıyla yeni yeni canlanmaya başladık fakat bu durum bile bize yetmiyor. Uçuşların çoğalması bizi daha iyi etkileyecektir, uçuşlar artmadığı sürece burada hiçbir şey yapamayız. Yerli halk ile Bellapais’i dönmüyor.”

ERCAN KÜÇÜK: ELEKTRİK FATURAMIZI ÖDEYEBİLECEK DURUMDA BİLE DEĞİLİZ

“16 aydır burada esnaf olarak çok zor durumdayız hatta elektrik faturamızı ödeyebilecek durumda bile değiliz. Bellapais turistik bir köy olduğu için, maalesef turist gelmediğinden dolayı çok kötü durumlara düştük. Bu zaman zarfında maalesef ki yöneticilerimiz, Bellapais esnafına karşı duyarlı davranmamışlardır, gelip halimizi bile sormadılar. Her gün bir birimizle sohbet edip, şakalaşıp zaman geçirmeye çalışıyoruz. Pandemiden önce günde 8-10 otobüs turist geliyordu, ama şu an da maalesef çok kötü durumdayız. Özellikle saat kısıtlamaları uzadıktan sonra yerel halkımız dışarıya çıkmaya başladı ve sınır kapılarının açılmasından sonra da Güney’den ziyaretçilerimiz gelmeye başladı, biraz olsun bu durumların katkısı oldu.”

METİN KÜÇÜK: YERLİ HALK MANASTIRI GEZİP GİDİYOR, ESNAFA KATKISI YOK

“Genelde Kuzey’in belirli bölgelerinde canlılık görüldü fakat, Bellapais’de hiç canlılık göremedik çünkü turistik bir bölgeyiz. Gelecek olan aşı ile de umarım turizm sektörü ve halkımız aşı olur da biraz olsun rahatlarız. Ümidimiz hala var belki biraz halkımız ve turist gelir diye. Pandemi döneminde ise ortalık tıngır tıngırdı. Hafta sonu da vatandaş geliyor fakat Bellapais Manastırı’nı gezip gidiyorlar, esnafa bir katkıları olmuyor.”

ÇAĞLAR ÇELİK: TEDBİRSİZLİK OLURSA YİNE KAPANIR, YİNE AYNI ZORLUKLARI YAŞARIZ

“Çok zor bir dönem geçirdik, Bellapais esnafı olarak turistin gelmemesi, böyle bir mekanı çok büyük ve kötü bir yönde etkiledi. Kapıların açılmasıyla birlikte, biraz daha hareketlendik buraya tutunmaya çalışıyoruz. Hastalık yönünden ise daha iyi tedbirler alınırsa bizim için daha iyi olur. Hastalık ilk kapanma gibi olursa, zorlanırız. Tedbirsizlik olursa yine kapanır, yine aynı zorlukları yaşarız. Aşılanmadan ümitliyiz, aşılanma olursa daha rahat hareket edip rahat bir nefes alacağız. Bu şekilde zamanla hayatımız normalleşmeye gider diye düşünmekteyim.”