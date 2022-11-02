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"Açılış için eksik cihazlar bekleniyor"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, devasa bir yatırım yapılan yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı için eksik cihazların gelmesini beklediklerini kaydetti.

02 Kasım 2022 Çarşamba 11:25
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"Açılış için eksik cihazlar bekleniyor"



Devletin Ercan’dan ayda ortalama 25-30 milyon TL civarında geliri olduğunu belirten Arıklı, “İyi bir gelir ve yatırım. Oldukça karlı bir iş yaptık” dedi.

Erhan Arıklı, yeni havalimanının KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım’da açılmasının öngörüldüğünü ancak kısmi değil tam bir açılış gerçekleştirmek istedikleri için cihazların ülkeye getirilmesini bekleyeceklerini belirtti.

Arıklı, bir soru üzerine, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım törenlerine, başka bir programı olduğundan katılamayacağını da açıkladı.

Yeni Ercan Havalimanında basın mensuplarına yönelik tanıtım kokteyli ve sunum yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile yapımcı şirket yetkilileri gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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