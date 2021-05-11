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Açlık Çadırı Sağlık Bakanlığı’na taşınıyor

Turizmin tam anlamıyla açılmasını talep eden turizm emekçileri buna izin vermeyen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na yönelik eylem yapmaya hazırlanıyor...

11 Mayıs 2021 Salı 09:31
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Açlık Çadırı Sağlık Bakanlığı’na taşınıyor

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eylem sinyali verdi.

Daha öne arkadaşlarıyla birlikte Başbakanlık önünde açlık çadırı eylemi gerçekleştiren ve verilen mücadele sonunda kapalı devre turizmin başlamasını sağlayan Neşe ve arkadaşları turizmin tam anlamıyla açılması için yeniden hareketleniyor. Ama adres bu kez Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu olacak. Neşe kendi hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda şunları dile getirdi:

Birileri illa ki gidecek Sağlık Bakanlığı önüne kurmaya "açlık çadırımız orda bekliyor" size hiç güvenmediğimiz için" çünkü siz bu ülkeyi bataklığa çevirdiniz, çünkü nefes alamıyoruz. çadırımızın bu kez hedefi Üst Kurul Sağlık Bakanlığı hazır olun eyleme hep birlikte.

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