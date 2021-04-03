Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü

Açlık grevi başlıyor, çadırlar kuruluyor

Turizm emekçileri Bakanlar Kurulu’ndan beklediği açılım haberini alamadı, askıdaki eylem kararını hayata geçirme kararı aldı...

03 Nisan 2021 Cumartesi 10:38
592 Okunma
Açlık grevi başlıyor, çadırlar kuruluyor

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Cuma günü Bakanlar Kurulu’ndan beklediği açılımı bulamadı.

Turizmin açılımı ile ilgili herhangi bir kararın açıklanmaması üzerine geride bıraktığımız hafta açlık grevi kararını askıya alan turizm emekçileri pazartesi günü eylemlerini yapma kararı aldı.

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe, “Başbakanlık önüne kuracağımız çadırlarda açlık grevine başlayacaktık. Ancak cuma günkü Bakanlar Kurulu’nda turizm açılımı konusunda karar alınacağı söyledi. Biz de iyi niyet gösterip kararımızı askıya aldık. Ama dünkü açıklamalarda turizmden bahseden olmadı. Biz zaten açız, Başbakanlık önüne pazartesi günü çadırlarımızı kurup açlık grevine başlıyoruz” dedi.

“Oteller açılacak deniyor ama..”

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında turizm konusunda tek bir kelime söylenmezken, daha sonra bazı bakanların kendilerini aradığını ve “oteller rezervasyon almaya başlayabilir, hafta arası protokol imzalayacağız, eylem yapmanıza gerek yok” dendiğini söyleyen Neşe, “Böyle bir düşünceniz varsa neden açıklamıyorsunuz? Başbakan neden açıklaması içerisinde bunu da söylemiyor?” diye sorduğunu ve yanıt alamadığını ifade etti.

Charter seferler 16 Nisan’da

“Açıklamalara inanacak halimiz kalmadı, istediklerimizi alana kadar eylemde olacağız” diyen Neşe, 12 Nisan’da otellerin açılması, 16 Nisan’da da charter seferlerin açılmasının planlandığını ancak ortada büyük sorunlar olduğunu kaydetti.

Bileklik sorunu ve bilinmezlikler

Kapalı devre turizm konusunda otellerin bir kısmının sıkıntı yaşayacağını ve açılamayacağını söyleyen Neşe, “Oda sayısı az olan oteller misafiri mi yatıracak buralarda yoksa personeli mi? Ciddi bir sorun. Bunun yanında organizasyon nasıl olacak. Transfere çıkan şoför, diğer uçaktaki turisti getiremeyecek deniyor. Peki taksiciler nasıl hizmet verecek. Onlar da mı otelde kalacak? Tümü soru işareti. Ayrıca bilekliklerde de sorun var. Misafir denize, havuza giremeyecek, ya da casinoda telefon çekmezse sıkıntı olacak. Bunların nasıl aşılacağı da bilinmiyor” diyerek sıkıntıları aktardı

Fuat Neşe, “Eylem yapmaktan başka çaremiz kalmadı” diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Ses Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Saadet İlyas'ın ölüm nedeni belli oldu
Saadet İlyas'ın ölüm nedeni belli oldu
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim