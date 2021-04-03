Açlık grevi başlıyor, çadırlar kuruluyor

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Cuma günü Bakanlar Kurulu’ndan beklediği açılımı bulamadı.

Turizmin açılımı ile ilgili herhangi bir kararın açıklanmaması üzerine geride bıraktığımız hafta açlık grevi kararını askıya alan turizm emekçileri pazartesi günü eylemlerini yapma kararı aldı.

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe, “Başbakanlık önüne kuracağımız çadırlarda açlık grevine başlayacaktık. Ancak cuma günkü Bakanlar Kurulu’nda turizm açılımı konusunda karar alınacağı söyledi. Biz de iyi niyet gösterip kararımızı askıya aldık. Ama dünkü açıklamalarda turizmden bahseden olmadı. Biz zaten açız, Başbakanlık önüne pazartesi günü çadırlarımızı kurup açlık grevine başlıyoruz” dedi.

“Oteller açılacak deniyor ama..”

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında turizm konusunda tek bir kelime söylenmezken, daha sonra bazı bakanların kendilerini aradığını ve “oteller rezervasyon almaya başlayabilir, hafta arası protokol imzalayacağız, eylem yapmanıza gerek yok” dendiğini söyleyen Neşe, “Böyle bir düşünceniz varsa neden açıklamıyorsunuz? Başbakan neden açıklaması içerisinde bunu da söylemiyor?” diye sorduğunu ve yanıt alamadığını ifade etti.

Charter seferler 16 Nisan’da

“Açıklamalara inanacak halimiz kalmadı, istediklerimizi alana kadar eylemde olacağız” diyen Neşe, 12 Nisan’da otellerin açılması, 16 Nisan’da da charter seferlerin açılmasının planlandığını ancak ortada büyük sorunlar olduğunu kaydetti.

Bileklik sorunu ve bilinmezlikler

Kapalı devre turizm konusunda otellerin bir kısmının sıkıntı yaşayacağını ve açılamayacağını söyleyen Neşe, “Oda sayısı az olan oteller misafiri mi yatıracak buralarda yoksa personeli mi? Ciddi bir sorun. Bunun yanında organizasyon nasıl olacak. Transfere çıkan şoför, diğer uçaktaki turisti getiremeyecek deniyor. Peki taksiciler nasıl hizmet verecek. Onlar da mı otelde kalacak? Tümü soru işareti. Ayrıca bilekliklerde de sorun var. Misafir denize, havuza giremeyecek, ya da casinoda telefon çekmezse sıkıntı olacak. Bunların nasıl aşılacağı da bilinmiyor” diyerek sıkıntıları aktardı

Fuat Neşe, “Eylem yapmaktan başka çaremiz kalmadı” diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

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