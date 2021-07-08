“Açlık sınırı 4 bin 065 TL, net asgari ücret 3 bin 828 TL”

Dev-İş Genel Sekreteri Ömer Naşit, döviz krizleri, pandemi ve yüzde 65.48 enflasyonla Türk Lirasının son 3.5 yılda yüzde 130 değer kaybettiğinin altını çizdi.

Naşit, “Yaşanan krizin faturasını genelde tüm toplum özelde ise emekçilerin ödemesi kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Mayıs ayında açlık sınırını 4 bin 065 TL olarak açıkladı, bugün itibari ile net asgari ücret 3 bin 828 TL” dedi.

Hükümetin Başbakan ve Bakanları bu ay sonu itibari ile ortalama net 2 bin TL’ye yakın artış alacağını gereken Naşit, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırmalarını talep ediyoruz. Aksi halde, DEV-İŞ olarak tüm emek paydaşları ile gerekli mücadeleyi vereceğimizi belirtiriz” dedi.