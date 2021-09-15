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Açlık sınırın altındaki artış kabul edilemez

KTAMS, asgari ücrete 4 bin 466 TL olan açlık sınırının altında bir ücretin belirlenmesi durumunda grev ve eylem için çalışma yapacak

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:03
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Açlık sınırın altındaki artış kabul edilemez

Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıKTAMS) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücret ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Ayşe Teyze ve Fatma Abla dedi ki, bu asgari ücretle Ali Dayı bile geçinemez” yazılı bir pankart açan sendika yönetiminin konu le ilgili duruşunu Başkan Güven Bengihan kamuoyuna duyurdu.

Açıklamayı yapan Bengihan, “Ayşe aba dedi ki, Maliye’den sorumlu Ali Dayı’dır. Ali Dayı ben bile geçinemem bu ücretle diyor.  Şubat ayı sonunda asgari ücret 3 bin 828 TL, açlık sınırı ise 3 bin 993 TL’ydi. Aradaki 78 TL’lik fark bugüN 638 TL’ye yükseldi. Yaptığımız hesaplamalara göre açlık sınırının Ağustos ayı itibariyle 4 bin 466 TL idi. Asgari ücrette açlık sınırı altındaki bir rakam kabul edilemez.” Dedi

Hür-İş’e çağrı  

Başkan Bengihan konuşmasında masada işçiyi temsil eden Hür-İş’e çağrı yaptı:

“Masada açlık sınırı altında bir ücreti kabul etmeyin. Sesimizi duysunlar, Cuma gününe kadar süre veriyoruz. Bugün bu konuda bu karar çıkmaz ise KTAMS diğer kardeş ve dost örgütlerle görüşecek, eyleme ve greve gidecek. “

Son Güncelleme: 15.09.2021 12:04
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıKTAMSAsgari ücretGrev
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