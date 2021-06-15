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Ad-Hoc davasına erteleme

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamaya göre, CTP ile HP tarafından açılan, erken seçim tarihine ilişkin kurulacak Ad-Hoc Komite ile ilgili davası, 20 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

15 Haziran 2021 Salı 16:34
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Ad-Hoc davasına erteleme

Erken seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin UBP’nin “üye sayısını arttırıp, istediği seçim tarihini onaylatmak adına” önerdiği ve dünkü Meclis Genel Kurulu’nda iktidarın oylarıyla onay alan Ad-Hoc Komite ile ilgili muhalefetin açtığı dava, 20 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, davanın “taraflar arasında varıla mutabakat” uyarınca ertelendiği de kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ad Hoc Komitesi ile ilgili 4 Haziran 2021 tarihinde CTP ve HP tarafından Anayasa Mahkemesine davalar dosyalanmış ve yürütmeyi durdurma istidası maksatları için 11 Haziran 2021 ve 15 Haziran 2021 tarihinde taraflar Mahkeme huzuruna çıkmışlardır. Bugün (15 Haziran 2021 tarihinde) tarafların temsilcilerinin mutabakatı ile istida 20 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir. Davanın daha önce dinlenmeme nedeninin sadece bu belirtilen husus olduğu ve başka bir neden bulunmadığı vurgulanır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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AdHoc
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