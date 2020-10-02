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Ada Kart hayata geçiyor: 26 Ekim'de tanıtılacak

Öğrencilere dağıtılacak olan Ada Kart, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan lansman ile kamuoyuna tanıtılacak ve öğrencilerin kullanımına sunulacak.

02 Ekim 2020 Cuma 16:01
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Ada Kart hayata geçiyor: 26 Ekim'de tanıtılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın KKTC’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine ve yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik iyileştirmeler sağlanması adına hayata geçirdiği “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında projenin önemli adımlarından bir olan kart ve indirim sisteminde sona gelindi.

'ADA KART' 26 EKİM'DE TANITILACAK

Kooperatif Merkez Bankası ile yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilere dağıtılacak olan Ada Kart, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan lansman ile kamuoyuna tanıtılacak ve öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Lansman ile hayat bulacak Ada Kart ile öğrencilere, alışverişlerde indirim, hediye puan, dünyanın her yerinden para çekebilme, kendi aralarında ücretsiz para transferi ve mobil uygulama ile temassız kullanım kolaylığı sağlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda beraberindeki heyet ile birlikte Kooperatif Merkez Bankası’nı ziyaret ederek Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman’dan sona gelinen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“ÖĞRENCİ DOSTU ADA KONSEPTİYLE YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK”

Hayata geçirdikleri proje ile çok önemli bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Çavuşoğlu, kullanıma sunulacak kartlar ile ülkemizde eğitim görecek olan öğrencilere çok önemli avantajlar sağlanacağının altını çizdi.

“Öğrenci Dostu Ada” konseptiyle yeni bir dönem açılacağını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti ve projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.”

“EK YERLEŞTİRMELERLE BİRLİKTE TOPLAMDA 10 BİN 304 ÖĞRENCİ RAKAMINA ULAŞTIK”

Çavuşoğlu ÖSYM Ek yerleştirme sonuçlarının bugün açıklandığına da dikkat çekerek,KKTC'ye verilen kontenjanlara göre %75'lik doluluk oranına ulaştıklarına vurgu yaptı.

Geçen yıl %64'lük doluluk oranıyla ilk yerleştirmede 8039 öğrenci, ek yerleştirmede ise 866 öğrenci olmak üzere toplamda 8905 öğrencinin üniversitelerimize yerleştirildiğini anımsatan Çavuşoğlu, “Bu yıl ise ilk yerleştirmede 8844, ek yerleştirmede ise 1460 öğrenci olmak üzere toplamda 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaştık. Bu da bize verilen kontanjanlarda %75'lik doluluk oranına ulaştığımızı gösteriyor” dedi.

Öğrenci Dostu Ada projesine tüm toplumun sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencileri sağlıklı ve güvenli bir ortamda ülkeye getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

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