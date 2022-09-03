Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi

Ercan Havaalanından Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Jean Smith Kolie mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 12:28
38 Okunma
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi


(Kamalı Haber)

Ercan Havaalanından Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Jean Smith Kolie mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozan Debreli, zanlı Jean Smith Kolie'nin "Resmi sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Debreli, zanlının 03 Eylül 2022 tarihinde, daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vizesini Ercan Havaalanındaki yer hizmetleri görevlisine ibraz edip sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Ayni gün yer hizmetleri görevlileri tarafından yapılan incelemede söz konusu vizenin sahte olduğunun tespit edildiğini dile getiren Debreli, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye atardı.

Polis, zanlının kendi yazmış olduğu gönüllü ifadesinde ve sözlü beyanında vize için Gine’de kalan ismini bilmediği bir kişiye 1500 ABD doları ödediğini ve vize temin ettiğini söyledi.

Polis soruşturmanın yeni başladığına, zanlının gönüllü ifadesinin tercüme, teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, bunun yanında KKTC'deki statüsünün de araştırılacağına işaret ederek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Farklı sanat dallarıyla kendi kültürel yapımızı dünya ile paylaşmak önemli”
Tatar: “Farklı sanat dallarıyla kendi kültürel yapımızı dünya ile paylaşmak önemli”
İkinci ince av başlıyor
İkinci ince av başlıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim