Yerel vakanın artış gösterdiği Vadili köyünde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan Sağlık Bakanlığına bağlı personelin köyde olduğunu ve bugün yaklaşık 350 kişiye PCR testi yapıldığını kaydetti.

Adahan, köyde dün ve bugün tarama yapıldığını önlemleri arttırdıklarını, evlerde, çevrede ve okulda ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.

Adahan: “Bölgede okullar ay sonuna kadar kapalı”

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşme sonucunda çocukların sağlıklarının risk edilme durumunun söz konusu olamayacağını belirterek Vadili, Akdoğan ve İnönü köylerinde okulların ay sonuna kadar kapalı kalma kararı üretildiğini kaydetti.

“Köy karantinaya alınabilir”

Adahan, Vadili beldesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığını yapılan PCR test sonuçlarının beklendiğini 6 yerel vaka dışında başka pozitif çıkması durumunda tedbirlerin arttırılacağını belirtti.

Adahan, “Yapılan PCR test sonuçlarına göre, pozitif vakaya rastlanması durumunda köyü karantinaya alacağız. Giriş çıkışlar kontrol altına alınacak, bunu yapmak zorundayız. Yaşam şeklimizi değiştirmek zorundayız. Önce sağlık dilerim, kimse tedbiri elden bırakmasın” dedi.

KAYNAK : YENİDÜZEN