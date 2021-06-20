ADAK-DER İskele’de toplantı yaptı

KKTC’de yaşayan Adanalıları aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği (ADAK-DER) kitle toplantılarını İskele’deki kahvaltıyla sürdürdü. Etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ADAK-DER Başkanı Ramazan Toklu, İskele’de kendilerine ev sahipliği yapan ve her zaman desteğini üzerlerinde hissettikleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Toklu, ellerinden geldiğince kültürlerini yaşatmayı hedeflediklerini ifade ederek, “unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş şeyleri” gelecek nesile aktarmak için derneğin kurulduğunu kaydetti, amaçlarının; birlik, beraberlik ve hiçbir zaman ayrıştırma olmadan faaliyetlerini sürdürmek olduğunu ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Adanalıları aynı çatı altında buluşturmayı başaran ADAK-DER’i İskele’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’de kardeşçe yaşadıklarını belirten Sadıkoğlu, herkesin kendi kültürünü yaşatmaya devam ettiğini, yaşatmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak İskele’de var olan kurum, kuruluş ve derneklerle her zaman iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak ADAK-DER’in tüm faaliyetlerinde ellerinden geldiği kadar yanlarında olacaklarını vurguladı

ADAK-DER’in İskele’deki buluşmasında UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ile İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa da yer aldı.