Ankara yolundayım, yanımda iki “Mehmetçik” oturuyor. Vatan borçlarını ödemişler, memleketlerine dönmeye çalışıyorlar. Kısa bir merhabalaşmadan sonra sohbete başlıyoruz.

Birisi Bursalı diğeri de Balıkesirli. İkisi de hemşerim sayılır. İyi de bu yolculukta ters giden bir şeyler var. Balıkesir ve Bursalının ne işi olabilir ki Ankara uçağında?

Sorunun yanıtı çok basit. Uçak bilet fiyatları Sabiha Gökçen’e uçmalarına izin vermiyor. Daha ucuz diye Ankara’ya bilet almışlar. Ankara’dan da 6 -7 saatlik bir otobüs yolculuğu ile ailelerine kavuşacaklar.

Onlar vatana olan borçlarını ödediler ve ailelerine kavuşmak için böyle bir yol izlediler.

Aynı vatanı bekleyen başka birileri ise bu ülkede yıllığı 1 ABD dolarına yer kiralayıp üzerine de milyon sterlinlik villa yapıyorlar.

Adalet bunun neresinde?

Sevgili okurlar, elbette askerimiz bizim her şeyimiz. Onlar için her şeyimiz feda olsun. Yeter ki onların kılına bile zarar gelmesin. Ama vatanı bekleyen Mehmetçiklerimiz yollarda perişan olurken birileri de Girne’den dağ ve deniz manzaralı milyon sterlinlik villada oturmamalı.

Önce Mehmetçiğin sorunları, dertleri halledilmeli. “Komutan” denen kişi önce Mehmetçiğin dertleri ile ilgilenmeli. Bu sorunları hallettikten sonra diğer konulara eğilmeli.

Allah’tan bağımsız mahkemelerimiz var bu ülkede. Güven Yapı Kooperatifi tarafından Girne’de başlatılan 105 dubleks konutlu site inşaatla ilgili mahkeme ara emri kararı verdi, inşaat durduruldu.

Şimdi aynı duyarlılığı Bakanlar Kurulundan da bekliyoruz. Bu izin derhal iptal edilmeli.

Unutmayın ki “Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektedir.”