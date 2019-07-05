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Adalı için anıtı başında tören düzenlendi

Gazeteci Yazar Kutlu Adalı, ölümünün 23. yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anıtı başında anıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:12
Adalı için anıtı başında tören düzenlendi

Yenidüzen gazetesi ve Kutlu Adalı Vakfı’nın organize ettiği anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve Adalı’nın kabrine çiçekler bırakıldı…

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, törende yaptığı konuşmada, Kutlu Adalı’nın çok üretken bir yazar, topluma, halka ışık tutan bir kişilik olduğunu söyledi.

Adalı’nın sadece bir yazar değil, bir mücadele insanı olduğuna işaret eden Talat, “Tek hedefi Kıbrıs’ta barış, demokrasi, insan haklarının yerleşmesiydi” dedi.

Kutlu Adalı’nın faşist bir saldırıyla öldürülene kadar mücadelesine devam ettiğini söyleyen Talat, onu öldürenlerin amacının barış, demokrasi, insan hakları için mücadele edenlere korku salmak olduğunu belirtti.
Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da, Kutlu Adalı’nın unutulmayacağını söyledi.
Mutluyakalı, Kutlu Adalı cinayetinin faili meçhul olduğunu ancak cinayetin ardındaki zihniyeti hatırladıklarını belirtti. O zihniyetten korkmadıklarını ve yılmadıklarını dile getiren Mutluyakalı, “Adalı’lar ölmez” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da Kutlu Adalı’nın Kıbrıs Türk kimliğinin korunması için verdiği mücadeleye dikkat çekerek, “Kendi kendimizi idare etme noktasında da önemli bir mücadele verdi” dedi.
Adalı’nın gösterdiği yolda cesaret ve kararlılıkla yürünürse, Kıbrıs Türk halkının her şeyi başarabilecek kapasitede olduğunu dile getiren Sorakın, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Kutlu Adalı Vakfı adına konuşan Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı da törene katılan herkese teşekkür etti.
Barış için sonuna kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Adalı, “Adalı’lar ölmez. Kıbrıslılık bilincini yaymak için onu örnek almalıyız” dedi.

(BRt/TAK)

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