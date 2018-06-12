Adalıer, birlik ve dernek yöneticileri ile görüştü

Adalıer, ilk olarak Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Seran Aysal, Adalıer’in ziyaretinin kendilerini çok memnun ettiğini, seçildikten sonra belediye ile her konuda işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndaki görüşmede ise Adalıer ve KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Mağusa’daki ekonomik canlanmanın sağlanması için yapılabilecekleri görüştüler. Kıbrıs Türk Veterinerler Hekimler Birliği ilk kez bir belediye başkan adayının kendilerini ziyarete geldiğini ve bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kıbrıs Türk Veterinerler Hekimler Birliği yöneticileri ile hayvanların çiplenmesi, seceresinin çıkartılması, kontrol altına alınması ve sağlık taramalarının yapılması konularında işbirliği sözü verilirken Biyologlar Derneği ile sulak alanlar, tuzlak alanlar ve biyolojik mücadele konularında birlikte çalışma kararı alındı.