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Adalıer: "İşin içinden geldik, sorunları ve çözümlerini çok iyi biliyoruz!"

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, Mutluyaka’yı ziyaret etti.

03 Haziran 2018 Pazar 16:10
Adalıer: "İşin içinden geldik, sorunları ve çözümlerini çok iyi biliyoruz!"

Mutluyaka Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleştirilen sohbette Adalıer ve ekibi, halkın sorunlarını dinledi, projeleri aktardı. Mutluyaka ile yeteri kadar ilgilenilmediğinin dile getirilmesi üzerine Adalıer bu durumun artık değişeceğini, Maraş’tan Mutluyaka’ya kadar Mağusa’nın bir bütün olduğunu belirtti. Adalıer, her bölgenin sorunlarına yönelik o bölgeye özgü çözümler tasarladıklarını vurgulayarak, “iki dönemdir Mağusa belediye meclis üyesiyim. İşin içinden geldik, sorunları ve çözümlerini çok iyi biliyoruz” dedi. Adalıer, ‘Başka Mağusa yok’ diyerek yola çıktıklarını, Mağusa’nın kaybedecek bir dört yılı daha olmadığını söyledi.

MUTLUYAKA İÇİN YAPILACAKLARI ANLATTI

Mutluyaka’dan Maraş’a uzanacak bir toplu taşıma sistemi kuracaklarını belirten CTP Mağusa Belediye Başkana adayı Erol Adalıer sözlerine şöyle devam etti:

“Her bölgenin sorunları ve beklentileri farklı. Biz de her bölge için bu ihtiyaçları karşılayacak projeler üretiyoruz. Biz Mutluyaka’nın beklentilerinin de bilincindeyiz. Mutluyaka’nın öncelikli sorunu altyapıdır. Kaldırımlar ve özellikle ara sokaklardaki yollar perişan halde. Kanalizasyon ve yağmur drenajı ise bulunmamakta. Seçildiğimizde Mutluyaka’nın altyapısını düzeltmek için hızla hareket edeceğiz. İkincisi, Mutluyaka merkeze epey uzak ve yaş ortalaması yüksek. Biz yaşlılarımızı ayağımıza getirmeyeceğiz, yaşlılarımızın ayağına hizmeti götüreceğiz. Üçüncüsü bölgenin girişindeki eski okul binası konusunda bir projemiz var. Burayı insanların el sanatlarını öğrenip yaptıklarını sergileyebilecekleri hatta satabilecekleri bir merkez haline getirmek istiyoruz. Okul binasının arkasındaki futbol sahasının etrafını yeşillendirip bir yürüyüş yolu yaratmak da bu planın dahilindedir.” Bölgedeki sinek sorununu biyolojik mücadele ile çözmeyi amaçladıklarını da belirten Adalıer, bu sayede sineklerle mücadele sırasında arı ve diğer faydalı canlıların zarar görmeyeceklerini vurguladı.

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