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Adalıer, Karakol bölgesine yapılacak üç projeyi açıkladı

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve beraberindekiler Karakol Mahallesi’nde temaslarda bulundu. Bölge halkının dilek ve şikayetlerini dinleyen Adalıer, bölge ile ilgili üç büyük projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:35
Adalıer, Karakol bölgesine yapılacak üç projeyi açıkladı

Adalıer, öncelikle Mağusa’yı denizle buluşturacak ve şehrin trafiğini rahatlatacak Serbest Bölge’den Glapsides’e uzanacak Kordonboyu’nun Karakol Mahallesi’nden geçeceğini, projenin ileri aşamalarında Karakol Bölgesinin değerinin ve öneminin katlanarak artacağını belirtti. Kordonboyu ile Mağusalıların deniz kıyısında yürüyüş yapabilecekleri, ailece vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları da yaratılacağını belirten Adalıer, projenin bölgenin aynı eskinin Maraş’ı ya da dünyadaki benzerleri gibi turistik bir kordonboyuna dönüştürülmesi için ilk adım olduğunu dile getirdi.

"ÇOK AMAÇLI YÜZME HAVUZU"

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer, bölge ile ilgili ikinci büyük yatırımın Karakol İlkokulu’nun karşısına yapılacak olan Çok Amaçlı Yüzme Havuzu olduğunu söyledi. Mağusa’nın aynı Lefkoşa gibi olimpik bir yüzme havuzunu hakettiğini belirten Adalıer, havuzun sportif amaç dışında fizyoterapi amaçlı da kullanılabileceğini vurguladı. Adalıer, turizmin sadece tarihle ve kültürle sınırlı olmadığını, gastronomi, doğa sporları, eğitim hatta sağlığı da içerdiğini hatırlattı ve turizme çok geniş bir perspektiften yaklaştıklarını dile getirdi.

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"HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU"

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer, bölgeye yapacakları üçüncü önemli yatırımın hava kalitesi ölçüm istasyonu olduğunu söyledi. İlgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde Mağusa'nın çeşitli noktalarına konacak ilk hava ölçüm cihazlarından birisini Serbest Liman’ın hemen yanındaki Karakol Mahallesi’ne yerleştireceklerini belirten Adalıer bölge sakinlerinin da cep telefonu uygulaması ile her an hava kalitesi hakkında bilgiye ulaşabileceğini söyledi. Adalıer, bu büyük yatırımların yanında belediyenin zaten yapması gereken kaldırım düzenlemelerini tamamlayıp temizlik hizmetlerini de eksiksiz yürüteceklerini dile getirdi.

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