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Adalıer: Kentin olumsuz imajı hızla düzeltilecek

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları Larnaka Yolu’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:59
Adalıer: Kentin olumsuz imajı hızla düzeltilecek

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları Larnaka Yolu’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf, Larnaka Yolu’nun Güney’den gelen turistlerin Mağusa merkezine ulaşmak için kullandıkları anayol olduğunu, çevrenin bakımsızlığının kent hakkında son derece olumsuz bir imaj yarattığından şikayet etti. Yolların delik deşik olduğunu, çöplerin toplanmasında sorunlar yaşandığını ve yağmur yağdığında kavşaklarda göletler oluştuğunu belirten esnaf, bölgenin bu durumundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"ÇÖP SORUNUNA KÖKLÜ ÇÖZÜM"

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer, kentin olumsuz imajının hızla düzeltileceğini, seçimden sonra tüm bölgelerdeki yağmur suyu drenajı başta olmak üzere altyapının tamamlanacağını ve bir daha kazılmamak üzere yolların yapılacağını söyledi. Çöp sorununun her bölgede yaşandığını belirten Adalıer, bu soruna da köklü bir çözüm getireceklerini vurguladı.

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