Adalıer: "Mağusa’da ekonomik açılım şart, pazar yeri her gün kullanılacak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve İlçe Başkanı Oktay Kayalp’in de katıldığı ziyarette CTP’li heyete esnaf ve halkın ilgisi yoğun oldu. CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve ekibi halkın beklentilerini dinleyerek not etti, Mağusa’yı kötü gidişattan kurtaracak projeleri aktardı. Adalıer, kentin ekonomik açılımına destek olacak projeler üretmede belediyeye önemli bir görev düştüğünü söyledi.

"ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK"

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Mağusa’nın en değerli noktalarından birisinde konumlanmış pazar yerinin sadece perşembe günleri değil, haftanın başka günlerinde de farklı amaçlarla kullanılabileceğini dile getirdi. Adalıer, Pazar yerinin haftanın belli günlerinde çocuk ve aile etkinlikleri gerçekleştirilebileceği, başka günlerde de gençlerin ve kadınların kendi üretimlerini halka sunabilecekleri bir mekan olarak düşünülebileceğini, böylelikle sosyal yaşam ve ekonomiye de bir açılım getirilebileceğini vurguladı. Pazar esnafının çalışma koşullarını da iyileştireceklerini belirten Adalıer, belediyenin görev alanına giren her konuda kaliteyi arttıracaklarını söyledi.