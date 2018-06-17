Adalıer: “Mağusalı üreticiler için su konusunda gerekli girişimler yapılacak”

Geleneksel bayramlaşma çerçevesindeki ziyarette; Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Milletvekili Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, MYK Üyesi Muhittin Tolga Özsağlam ve partililer de yer aldı.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erhürman, Adalıer ve beraberindekiler, bölge sakinlerinin altyapı eksikliği konusundaki şikayetlerini ve Türkiye’den gelen suyun tarımsal kullanım amacıyla bölgeye de aktarılması konusundaki isteklerini dinledi. Projelerini bölge halkının güncel dilek ve sorunları ışığında geliştirdiklerini belirten Adalıer, bölgenin altyapısının tamamlanacağını ardından da yol ve kaldırımların tekrar kazılmamak üzere yapılacağını vurguladı.



“GENÇLİK MERKEZİ TEKRAR GENÇLERİN OLACAK”



Seracılığın, Maraş halkının en büyük geçim kaynağı olduğunu belirten Adalıer, seracılığın sürdürülebilirliği için Türkiye’den getirilen suyun bölgeye ulaştırılabilmesi için gerekli çalışmaları ve girişimleri yapacaklarını belirtti.Adalıer, Gençlik Merkezi’nin tekrar çocukların ve gençlerin kullanımına açılacağını da dile getirdi.Maraş’ın ardından City Mall’u ziyaret eden Erhürman, Adalıer ve beraberindekiler işletmecilerden bilgi aldı, esnafının ve ziyaretçilerin bayramını kutladı.