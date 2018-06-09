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Adalıer: "Mağusalı’nın ayağına götürülen hizmetler artacak"

CTP Mağusa Belediyesi Başkan aday Erol Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi adayları, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in katılımıyla Maraş Semt Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:59
Adalıer: "Mağusalı’nın ayağına götürülen hizmetler artacak"

Ziyaretler sırasında sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Adalıer, belediyenin özel projelerini gerçekleştirirken projeyle ilgili her tür paydaşla görüş alışverişinde bulunacakları ve işbirliği yapacaklarını belirtti. Adalıer, özellikle ikinci baharını yaşayan vatandaşlarla ilgili projelerinde Sağlık Bakanlığı’ndan destek alacaklarını belirtti. İkinci baharını yaşayan vatandaşların tansiyon, şeker ve kolesterol ölçümlerini yerinde daha sıklıkla yapacaklarını belirten Adalıer, ayağa götürülen hizmetlerin de arttırılacağı müjdesini verdi.

"HAVUZDA FİZYOTERAPİ BÖLÜMLERİ OLACAK"

Karakol bölgesine yapılacak havuz projesinin de sağlık ayağı olduğunu vurgulayan CTP Mağusa Belediyesi Başkan aday Erol Adalıer, gençlerin ve çocukların spor yapması dışında havuzun fizyoterapiye uygun bölümleri olacağını belirtti. Sağlık konusunda endişe yaratan kimyasal ilaçlama konusuna da değinen Adalıer, sineklerle biyolojik mücadele yapacaklarını ifade etti. Kimyasal mücadelenin diğer canlılara zarar verebilecek riskleri olduğunu belirten Adalıer, her tür projelerinde çevrenin ve canlıların korunmasını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

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