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Adalıer: "Üniversite ile belediye Mağusa için birlikte çalışacak"

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki DAÜ-PERSEN, DAÜSEN ve DAÜ-BİRSEN sendikalarını ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldı.

19 Haziran 2018 Salı 14:29
Adalıer: "Üniversite ile belediye Mağusa için birlikte çalışacak"

Sendika yetkilileri, yaptıkları araştırmalarda zamanında Gazimağusa Belediyesi’nin en iyi çalılşan belediye olduğunu fakat son dört yıllık dönemde belediyenin bu vasfını yitirdiğini dile getirdi. CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer de üniversite ile belediye arasında bir uzaklık olduğunu ve bunun üzücü olduğunu kaydetti. Üniversite ile belediyi tekrar bir araya getirerek birlikte Mağusa’yı kalkındıracak projeler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Adalıer, Mağusa’nın kağıt üstünde iş birliği anlaşmalarının ötesinde zamanında Kongre ve Kültür Merkezi ya da artıma tesisi örneklerinde olduğu gibi elle tutulur sonuçlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Mağusa’nın en köklü ve en önemli kurumlarından birisi olduğunu da vurgulayan Adalıer, seçildiklerinde üniversitenin bilgi birikiminden olabildiğince fazla yararlanmayı arzuladıklarını dile getirdi.

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