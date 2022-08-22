Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...

Adam Avshev cezaevine gönderildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:55
284 Okunma
Adam Avshev cezaevine gönderildi


(Kamalı Haber)

 Resmi Evrağı Sahteleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Askeri Yasak Bölge Gizlice ve İzinsiz Girme suçlarından tutuklanan zanlı Adam Avshev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan olguları aktardı.

Polis, zanlı Adam Avshev’in Resmi Evrağı Sahteleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Askeri Yasak Bölge Gizlice ve İzinsiz Girme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11.08.2022 tarihinde saat 04.20 raddelerinde Ercan Havaalanı Lefkoşa'da, Mağusa'da sakin Adam Avshev’in tasarrufundaki üzerinde resminin bulunduğu Adam Gazviriev adına düzenlenmiş sahte olarak hazırlanmış Belçika kimlik kartını KKTC'den çıkış yapabilmek maksadıyla muhaceret görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak Adam Avshev'den yapılan soruşturmada 2017 yılı içerisinde Larnaka Havaalanından Güney Kıbrıs'ye gelip politik nedenlerden dolayı sığınma hakkı istediği, ancak sığınma hakkı verilmeyerek Rusya'ya iade edileceğini öğrenerek 09.07.2021 tarihinde plakasını hatırlamadığı siyah renk taksi içerisinde gizlice KKTC'ye geçtiği, yaklaşık 1 yıldan beri KKTC'de yaşadığı ve arkadaşları tarafından Türkiye'ye gidebilmesi için sahte Belçika kimlik kartını temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, adı edilen zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lağım kokusundan durulmuyor
Lağım kokusundan durulmuyor
ABD Büyükelçisi Garber’dan Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun’a ziyaret
ABD Büyükelçisi Garber’dan Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun’a ziyaret
Çavuşoğlu: “Eğitimde çok önemli atılımlar yapıldı"
Çavuşoğlu: “Eğitimde çok önemli atılımlar yapıldı"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim