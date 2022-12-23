Adam kaçırıp dövdüler!

(Kamalı Haber)

Zorla İnsan Kaçırma, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarından tutuklanan zanlılar N.B, M.S ve M.A.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlıların Zorla İnsan Kaçırma, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların;

21.12.2022 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Çağlayan Parkı İçerisinde Lefkoşa” da sakin Zanlı 1 in yönetimindeki BMW marka araca Lefkoşa Surlariçi’nden akrabalarını alay ettikleri gerekçesi ile konuşmak için kandırarak aldıkları Lefkoşa’da sakin M.H'yı Çağlayan Parkı’na götürüp, burada araçtan indirerek vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup, yere düşürüp kafasını yere vurduktan sonra konu aracın içerisinden çıkardıkları tahta sopayı göstererek tecavüzkar alet taşıma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, adı edilen zanlılar aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, bu aşamada zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, alınacak olan ifadeler incelenecek olan kamera görüntüleri olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.