Adam kaçırıp dövdüler

Girne – Lapta yolu üzerinde meydana gelen adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D ile oğlu E.T.Dteminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aslan, huzurda bulunan zanlıların 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Alsancak’ta, Denizkızı otelin ön kısmında, Kozanköy’de sakin zanlılar M.Dile oğlu E.T.D önceden aralarında alacak verecek konusunda husumet bulunan Lapta’da sakin L.B'yi Girne - Lapta istikametine doğru seyretmekte olan minibüste yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı araçları ile TKT 098 plakalı aracın önünü tıkadıktan sonra araç içerisinde adı edileni zorla araçtan indirip boğazını sıkıp başına kafa atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların konu şahsı sonra yerde sürükleyerek üzerinde giymekte olduğu beyaz renk tişörtü ve kot pantolonun yırtılmasına sebebiyet vererek Kasti Hasara uğratıp kullanımlarındaki araca zorla bindirerek kaçırdıklarını mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin daha sonra Girne American Üniversitesi çemberi ile Karmi kavşağı arasında aracın yavaşlamasından faydalanarak araçtan atlayarak olay yerinden ayrılarak polise sığındığını belirtti.

Yapılan şikâyet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek Mahkeme Emri gereği tutuklandığını ve kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı aracın emare olarak alındığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, zanlıların her birinin 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.