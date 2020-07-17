Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı

Adam kaçırıp dövdüler

Girne – Lapta yolu üzerinde meydana gelen adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D ile oğlu E.T.Dteminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

17 Temmuz 2020 Cuma 15:06
1286 Okunma
Adam kaçırıp dövdüler

Girne – Lapta yolu üzerinde meydana gelen adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D ile oğlu E.T.Dteminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aslan, huzurda bulunan zanlıların 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Alsancak’ta, Denizkızı otelin ön kısmında, Kozanköy’de sakin zanlılar M.Dile oğlu E.T.D önceden aralarında alacak verecek konusunda husumet bulunan Lapta’da sakin L.B'yi Girne - Lapta istikametine doğru seyretmekte olan minibüste yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı araçları ile TKT 098 plakalı aracın önünü tıkadıktan sonra araç içerisinde adı edileni zorla araçtan indirip boğazını sıkıp başına kafa atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların konu şahsı sonra yerde sürükleyerek üzerinde giymekte olduğu beyaz renk tişörtü ve kot pantolonun yırtılmasına sebebiyet vererek Kasti Hasara uğratıp kullanımlarındaki araca zorla bindirerek kaçırdıklarını mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin daha sonra Girne American Üniversitesi çemberi ile Karmi kavşağı arasında aracın yavaşlamasından faydalanarak araçtan atlayarak olay yerinden ayrılarak polise sığındığını belirtti.

Yapılan şikâyet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek Mahkeme Emri gereği tutuklandığını ve kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı aracın emare olarak alındığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, zanlıların her birinin 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KavgaAdam Kaçırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak
“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”
“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ziyareti”
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim