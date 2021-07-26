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Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler

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Gönyeli’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Vahim Zarar, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılarE.H, M.A.S, A.M ve M.İ tutuklanarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:37
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Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Vahim Zarar, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.H, M.A.S, A.M ve M.İ tutuklanarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli'de bulunan Concorde Lojmanlarında zanlıların konu ikametgâhta kalmakta olan B.H'yi Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımıyla ilgili konuşup, Lefkoşa' da bulunan Concorde Hotel'e götürmek maksadıyla kullanımında oldukları Henüz tespit edilemeyen plakası meçhul araca alıp, hotele götürmeyip Girne'ye doğru sürüp adı edileni zorla alıkoyup zanlı E.H'nin adı edilene "Seni dövecem, öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunup, Girne anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide aralarında çıkan tartışmada henüz tespit edilemeyen zanlılardan biri B.H'nin sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak bir kişinin daha arandığını belirtti.

Zanlıların yapılan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:54
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