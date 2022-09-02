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Adam kaçırıp tehdit ettiler

Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçundan tutuklanan zanlı R.R’nin suç ortağı olarak aranan zanlı 2 M.R.H, polise teslim oldu ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Eylül 2022 Cuma 11:15
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Adam kaçırıp tehdit ettiler


(Kamalı Haber) 

Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçundan tutuklanan zanlı R.R’nin suç ortağı olarak aranan zanlı 2 M.R.H, polise teslim oldu ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlının (E-31) Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 08.07.2022 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Haspolat'ta, aynı yerde sakin Zanlı R.R'niN zanlı 2 M.R.H ile birlikte aynı yerde faaliyet gösteren bir iş yerine ait lojmanda ikamet eden ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan F.H'yi (E-52) zorla ellerinden ve kollarından tutup plakası ve modeli meçhul araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürerek zorla alıkoyup F.F'ye hitaben "benim senden alacağım 16.000 tl fakat ben senden 32.000 TL alacağım eğer vermezsen seni öldürürüm kimse kurtaramaz seni benden" diyerek şiddet tehditinde bulundukların anlattı.

Polis, olay polise 10.07.2022 tarihinde rapor edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlı R.R'nin polis ekipleri tarafından tespit edildiğini ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlı 2 M.R.H'nin 01.09.2022 tarihinde Demirhan Polis Karakolu’na teslim olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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