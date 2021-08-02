Adam kaçırma , soygun, darp

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.R.M ek tutukluluk amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Soygun ciddi darp meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının; 29.07.2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste Lefkoşa' da sakin E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden Lefkoşa' da sakin Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I-phone marka cep telefonunu ve adına isdar olan Nijerya pasaportunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlıların saat 17.00 raddelerinde Emmanuel Okorite Sampson’u henüz tespit edilemeyen iki kişinin zor kullanarak kaçırıp plakası meçhul beyaz renkli taksi ile Girne' ye götürüp kalmış olduğu Zeyna Complex isimli otele götürüp odasında kıyafet dolabı içerisinde muhafaza ettiği 600 Euro nakit parayı sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, akabinde yapılan araştırmada bahse konu telefon ve pasaport Lefkoşa K.Kaymaklı' da aynı yerde sakin Geraldine Ronel Mbaıbıkeel’in huzurunda mahkeme emri yapılan aramada tespit edilip emare olarak alınmış olup adı edilen temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N. ile birlikte üç kişinin arandığını, bu aşamada tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler gerektiğini belirtip, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.