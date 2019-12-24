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Adam kaçırma ve soygun zanlılarına 3 gün tutukluluk

Zanlılar S.Y ve G.U dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

24 Aralık 2019 Salı 15:37
Adam kaçırma ve soygun zanlılarına 3 gün tutukluluk

 Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Y ve G.U dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın olguları aktardı. Polis, 02.12.2019 tarihinde Adli Şube’ye gelen bilgide kimliği meçhul iki kişinin saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, müştekiyi Dikmen ve Alayköy’e götürüp, darp ettiklerini dediklerini mahkemeye aktardı.

Polis, müştekinin çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti. Polis, incelenen telefon sinyallerinde zanlı S.Y’nin kullanımındaki hattın olayın gerçekleştiği güzergâhlara takıldığını belirtti. Polis, zanlı S.Y’nin konu telefonu G.U’ya verdiğini ve telefonun henüz bulunamadığını söyledi. Polis, zanlıların suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmalarını talep etti. Zanlıların avukatı, tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmalarına emir verdi

(Kamalı Haber) 

Anahtar Kelimeler:
ArgüdenZanlılar
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