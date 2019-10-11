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Adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Zanlılar Hüseyin Erseyis ve Alkan Canit dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar

11 Ekim 2019 Cuma 15:45
Adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar Hüseyin Erseyis ve Alkan Canit dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Olayla ilgili tutuklanan Ahmad Nawaz, Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn, Muhammad Zahid’in bağları olmadığı belirlendi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz ve Alkan Canit’in Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlıların, yurtdışından gelen kişileri yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaşıp, Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Tahkikata etki edebilecekleri kısmının tamamlandığını belirten Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları ve birer kefilin 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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AdamAnlaşmaHaberKırbısTutuksuz
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