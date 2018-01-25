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“Adam öldürme” suçundan yargılanacaklar

Alsancak’ta 29 Aralık tarihinde meydana gelen cinayet ile ilgili tutuklu bulunan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve Omar Makram Amin Al Qutob aleyhindeki soruşturma tamamlandı

25 Ocak 2018 Perşembe 10:17
“Adam öldürme” suçundan yargılanacaklar
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Alsancak’ta Aralık ayında evinin balkonunda sol karın, sırt ve göğüs kısmından 6 kez bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Libya uyruklu üniversite öğrencisi Mohamed Jumma Salem Attroug’un cinayet soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve Omar Makram Amin Al Qutob aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis, cinayet zanlısı Maxim Afreh’in maktül Mohamed Attroug’u bıçakladığı esnada, Omar Qutob isimli zanlının ise maktulün kafasına odunla vurduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Attroug’un cinayet zanlısı Ürdün uyruklu 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havaalanı’nda KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı esnada polis tarafından yakalanmıştı.

Mohamed Jumma Salem Attroug’un öldürmekle yargılanan zanlılar dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ülkede yasal statülerinin olmadığını ve özellikle son zamanlarda teminatla serbest yargılanan yabancı uyruklu birçok kişinin yasal olmayan yollardan ülkeden kaçarak yargılanmadıklarına dikkat çekti.

Mesutoğlu, zanlıların itham oldukları suçların çok ciddi suçlar olduğuna değinerek, her iki zanlının da iki ayı geçmeyecek şekilde cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmelerine karar verdi.

Başına odunla vurdukları ortaya çıktı

“Adam öldürme”, “Kanunsuz topluluk” ve “Kanunsuz bıçak tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve  Omar Makram Amin Al Qutob’in tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, 29 Aralık’ta saat 01.45’te Alsancak’ta Piyale Paşa Sokak 4 numaralı evin zemin katındaki balkonda, zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, ikametgâhta kalan Mohamed Jumma Salem Attroug’u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı 6 yerine sapladığını ifade etti.

Maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirten Zaifer, Omar Makram Amin Al Qutob isimli zanlının ise bıçaklama olayı esnasında maktulün kafasına odunla vurduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Soruşturma tamamlandı

Zaifer, olaya tanıklık eden birçok kişiden ifade alındığını adı geçen zanlıların olay gecesi evde olduklarını doğruladıklarını kaydetti.

Zanlıların soruşturmaya etki edebilecek bir durumun kalmadığını ifade eden Zaifer, her iki zanlının da ülkede öğrenci statüsünde olduğunu belirterek yargılanacakları güne kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

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