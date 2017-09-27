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Adam yaralayıp ülkeden kaçmıştı

2003’te bir kişiyi yaralayarak muhaceret işlemlerini yaptırmadan Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapan Adnan Konuğuş, önceki gün ülkeye giriş yaparken tutuklandı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:44
Adam yaralayıp ülkeden kaçmıştı

Devrim Demir

Güzelyurt’ta 14 sene önce “yaralama” suçundan aranan şahıs ilan edilen ve 2003 yılında ülkeden işlem yaptırmadan kaçak çıkış yapan Adnan Konuğuş, önceki gün ülkeye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı.

Konuğuş aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 25 bin TL kefalet senedi ve 50 bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

“Yaralama” suçundan kaçtı 14 yıl sonra yine yakalandı   

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Gezer mahkemede verdiği ifadede, zanlı Adnan Konuğuş’un, önceki gün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı.

Polis memuru Fatih Gezer, zanlının 2003 yılında muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’den çıkış yaptığını söyledi.

Zanlının Güzelyurt’ta 2003 yılında “yaralama” suçundan arandığını ve aranan şahıs ilan edildiğini belirten Gezer, Konuğuş aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis Gazetesi

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