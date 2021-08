Adamızda ki yeni meslek nedir?

Adamızın yeni mesleği son 3 yılda artan mezun sayısı ile Odyoloji mesleğidir.

Peki Odyoloji nedir?

Odyoloji

Odyoloji 1939-1945 yılları arası II. Dünya Savaşı sırasında gelişmiştir. Bu savaş sırasında ve sonrasında, birçok askeri personel, çok sayıda ve çeşitli yüksek basınçlı top atışlarına ve yüksek şiddetteki silah seslerine maruz kalmaktan kaynaklanan işitme kaybıyla savaştan dönüldü. O günlerdeki odyolojik hizmetler, ne kadar işitme kaybı olduğunu belirlemek ve dudak okuma eğitimi vermekten daha fazlası değildi. İşitme cihazı teknolojisi, gelişiminin ilk aşamalarındaydı ve işitme kaybını tanılayıp, çözüm bulup kişilere yetişmek hiç kolay değildi. Günümüze hızlı bir şekilde gelirsek, mesleğin karşılaştığı sorunlar aynı kalırken, teknolojinin gelişme hızı ile birlikte artık kişilere ulaşmakta tanı koyup çözüme ulaşmakta kolaylaştı.

Odyoloji, işitme kaybının ve vücut dengesinin bozulmasının sebebini incelenmesiyle ilgilenen bir sağlık mesleğidir. İşitme sağlığının değerlendirilmesi ve işitme kayıplarından kaynaklanan patolojilerin rehabilitasyonunu misyonu edinmiş bir meslektir. Bu alanda mesleğini icra eden kişilere ise Odyolog denir.

Odyologlar mesleklerini hastanelerde, özel kliniklerde, özel eğitim okulları, işitme cihazı firması, koklear implant firmaları, endüstriyel alanlarda gerçekleştirirler.

Özelikle hastanelerde işitme kaybına tanı konulmasında görev alırlar, işitme kaybının derecesine uygun cihaz denemesi için firmalarda çalışan odyologlara yönlendirirler. Firmalarda bireyin işitme kaybına uygun cihaz belirlenir ve işitme seviyesine göre ayarlanır. Ayar işlemi bittikten sonra gerekli görülmesi durumunda kişiye konuşma eğitimi programı hazırlanır ve eğitimine başlanır. Odyologlar yeni doğanlar üstünde daha titiz çalışmaktadır.

Oluşan işitme kaybı ne kadar erken teşhis edilirse kişiyi hayata kazandırma ve kendini yaşıtları ile birlikte geliştirmesinde de o kadar hızlı yardımcı oluruz. Biliyoruz ki öğrenmek için ve konuşmak için işitmeye ihtiyacımız vardır. Aynı bebeklerde olduğu gibi geriatrik popülasyonda da titiz çalışıyoruz. Sonradan oluşan işitme kaybı bireyin hayat kalitesini, psikolojisini ve sosyal hayatını etkilediğinden, işitme kaybı oluşan kişilere bir an önce doğru rehabilitasyon programı uyarlanmalıdır. Bebeklerde işitme kaybının erken teşhisinde, her yaştan insanda işitme sağlığının değerlendirilmesinde ve işitme kaybından kaynaklanabilecek iletişim bozukluklarının değerlendirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Aslında işitme de gözlerimiz gibi hayatımızı renklendiriyor. Hayatın renkleri sadece görselde değil ki, deniz kenarında duyduğumuz dalga sesindeki huzur, dinlediğimiz müziğin melodilerinde yatan hayallerimiz ve düşüncelerimiz. En önemlisi de çocuğunuzun veya torununuzun size ilk seslendiği an. O anı unutamıyorsunuz değil mi? O an aslında sizin hayatınızdaki en renkli en önemli an oluyor. İşte o dalga sesindeki huzur, melodilerde yatan hayallerinizi yaşamak ve hayatınızdaki önemli anlardaki sesler ile hayatınızı renklendirmek için işitme sağlığınıza önem göstermeniz ve korumanız gerekmektedir. Biz Odyologlar olarak size hayatınızı renklendirmeyi sunuyoruz.