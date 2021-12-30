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Adana uçağı Ercan'a inemedi

Adana'dan Ercan'a gelen uçak hava şartları nedeniyle iniş yapamadı

30 Aralık 2021 Perşembe 22:25
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Adana uçağı Ercan'a inemedi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ercan seferini yapan uçağın kaybolduğuyla ilgili açıklama yaptı:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı:

Pegasus Havayollarına ait Adana-Ercan seferini yapan PGT 1850 sefer sayılı uçak, bugün saat 17:10'da Ercan Havalimanına GPS kaybı nedeniyle inemedi ve Adana'ya geri döndü. Adana'dan ikinci kez Ercan'a iniş için gelen uçak, yine GPS kaybından dolayı inişini gerceklestiremeyip tekrar Adana'ya döndü ve 20:26 da salimen Adana Havalimanına indi. Söz konusu uçağın kaybolduğuyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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