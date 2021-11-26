Adapass, HES uygulamasına ne zaman entegre olacak?

ÖZEL HABER

Sağlık Eski Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ADAPASS HES UYGULAMASINA NE ZAMAN ENTEGRE OLACAK?

Yaşanılan pandemi sürecinde aşının hayat kurtardığını söyleyen Üstel, aşılanırken dijital sistemde bunun görünür olması için bir QR kodu oluşturulduğunu ve böyle bir sistem çalışması başlattıklarını söyledi. Üstel, Türkiye HES uygulamasına entegre olmak için bir proje çalışmasını tamamladıklarını ve 1 Temmuz’dan bu yana sisteme entegrasyon olunmadığını kaydeden Üstel, önümüzdeki günlerde bu entegrasyonu hayata geçmesini beklediklerini söyledi. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile de entegrasyon için çalışma başlattıklarını sözlerine ekleyen Üstel, KKTC tanınmadığı için bu projenin hayata geçemediğini kaydetti.