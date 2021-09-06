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AdaPass kaydı olmayan KKTC'ye giremeyecek

KKTC'ye giriş yapacak olan 18 yaş ve üzeri yolculardan, bugünden itibaren, yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formu doldurularak alınacak 'Kare Kod' (QR kodu) aranacak...

06 Eylül 2021 Pazartesi 08:18
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AdaPass kaydı olmayan KKTC'ye giremeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak 18 yaş ve üzeri kişilerden, bugün itibariyle, yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formu doldurularak alınacak Kare Kod (QR kodu) aranacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, bugünden itibaren ülkeye giriş yapacak kişiler, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacak.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, TC vatandaşlarının Healthpass, AB vatandaşlarının Greenpass ve UK vatandaşlarının NHS QR kodlu evrağını, ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.

KAYIT SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN SON TARİH 13 EYLÜL

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamaya göre, adaya gelecek olan yolcular için Ada Pass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanlar ise 13 Eylül Pazartesi gününe kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebilecek. 

Anahtar Kelimeler:
AdapassAdaPass Kaydı
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