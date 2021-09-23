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Sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar C.P, M.A.Y ve Y.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:26
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ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...

(Kamalı Haber)

Sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar C.P, M.A.Y ve Y.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı C.M'nin Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı C.P'nin, zanlı M.A.Y'nin isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’ye ulaşıp, zanlı Y.Y'nin yurtdışına giriş çıkış yapabilmesi için aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduklarını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları, 15’er bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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