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AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı C.M ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 14:02
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AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı C.M ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlının aşı olmayan birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yaptığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ayni gün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını söyledi.

Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini ayrıca 10 ifadeler temin edildiğini, olayla ilgili 6 kişinin tutuklanıdığını ve halen soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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