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ADAPASS Sorgulaması, 18 Yaş ve Üzeri İçin Zorunlu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla pilot olarak Lefkoşa sınırları içerisinde başlamış olan Adapass uygulaması, bugünden itibaren tüm ilçelerde kullanılıyor. Adapass sorgulaması, 18 yaş ve üzeri için zorunlu.

06 Eylül 2021 Pazartesi 09:40
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ADAPASS Sorgulaması, 18 Yaş ve Üzeri İçin Zorunlu

Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan sistem Adapass’a, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin  belirlemiş olduğu işletmelerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan, belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak kayıt yaptırabilecek.

Kayıt yaptırması gereken sektörler, bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları ve ibadethaneler olarak açıklandı.

ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ

Karara göre, aşılı kişilerin testsiz ve aşısız kişilerin 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber/kuaför, güzellik salonu, ibadethaneler, internet cafe, bet ofisi, kahvehane/kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket/avm, perakende satış mağazaları, bankalar, konser/tiyatro/sergi , genel kurul toplantıları, kongreler, sinema.

Aşılı kişilerin 7 günlük, aşısız kişilerin ise 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler ise şöyle:

Kapalı takım spor salonları, kapalı fitness salonları, otel/casino, bar/club, kapalı/açık alan takım sporları, gençlik kampları, düğün (yemekli-kokteylli), toplu dans/tören/müzik, gece klübü, boks/güreş antrenman.

Anahtar Kelimeler:
AdapassBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
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