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Adapass Yarından İtibaren Tüm İlçelerde Kullanılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla pilot olarak 27 Ağustos’ta Lefkoşa sınırları içerisinde başlayan Adapass uygulaması, yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak. Adapass sorgulaması, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

05 Eylül 2021 Pazar 11:25
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Adapass Yarından İtibaren Tüm İlçelerde Kullanılacak

Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistem olan Adapass’a Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin  belirlediği işletmelerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan, belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak kayıt yaptırabilecek.

Kayıt yaptırması gereken sektörler, “bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları ve ibadethaneler” olarak açıklandı.

ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ

Karara göre, aşılı kişilerin testsiz ve aşısız kişilerin 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber/kuaför, güzellik salonu, ibadethaneler, internet cafe, bet ofisi, kahvehane/kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket/avm, perakende satış mağazaları, bankalar, konser/tiyatro/sergi , genel kurul toplantıları, kongreler, sinema.

Aşılı kişilerin 7 günlük, aşısız kişilerin ise 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Kapalı takım spor salonları, kapalı fitness salonları, otel/casino, bar/club, kapalı/açık alan takım sporları, gençlik kampları, düğün (yemekli-kokteylli), toplu dans/tören/müzik, gece klübü, boks/güreş antrenman.

Son Güncelleme: 05.09.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
AdapassBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
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