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Aday olamayacağım bildirildi!

UBP'nin önemli ismi ve adı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adaylığı için geçen Akın Aktunç, seçimlerde aday olamayacağının kendisine bildirildiğini açıkladı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 14:16
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Aday olamayacağım bildirildi!



Aktunç'un açıklaması şöyle:

Lefkoşa’daki siyasi deneyimimle, son 35 senedir mahalle mahalle, sokak sokak ilgilendiğim kentime hizmet için bir adım attım.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı sayın Ünal Üstel, tarafıma, “aday yapılmayacağımı” bildirdi.
Bilgi, birikim ve deneyimimle, halkımızın her kesimi ile görüş alış- verişinde bulunarak aday adaylığımı açıkladım.
Kabul görmedi.
Üyeye gidilmesi yönündeki talebim de bu sürede göz ardı edildi.
Bu noktadan itibaren bana düşen, gençlerin siyasette aktif ve faydalı bir şekilde yer alması için çalışmak olacaktır.
Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Anahtar Kelimeler:
Akın Aktunç
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