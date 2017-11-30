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Aday olmak isteyenler dikkat

Adaylık başvuruları yarın mesai bitimine kadar Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak...

30 Kasım 2017 Perşembe 18:04
Aday olmak isteyenler dikkat
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7 Ocak 2018’deki erken genel seçim için adaylık başvuruları yarın mesai bitimine kadar Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak. 

Adaylar 2 Aralık Cumartesi günü Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan geçici olarak ilân edilecek.

Siyasal partiler, yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu’na adayların doğum yeri, doğum tarihi, anne - baba adı ve soyadı ile şu belgeleri sunacak:

“1.  Aday olacak kişilerden temin edilecek Anayasa’nın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine ilişkin beyanları.

2. Polis karakter belgesi.

3. Oy verme günü olan 7 Ocak 2018 tarihinden önce en az 3 yıldan beri daimi ikametgâhının KKTC’de olduğunu gösteren muhtar belgesi.

4. Kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

5. Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi  (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).”

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Bağımsız adaylar, başvurularını İlçe Seçim Kurulu’na yapacak. Başvuru, adayın Anayasa ve yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten yazıyla yapılacak. 

Arzu edenler İlçe Seçim Kurullarında bu amaç için hazırlanan formlardan yararlanabilecek.

Bağımsız adaylar da başvurularına yasa gereği polis karakter belgesini, 3 yıldan beri daimi ikametgâhının KKTC’de olduğunu gösteren muhtar belgesini, kimlik kartı veya fotokopisini,yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisini ekleyecek.

Başvurularla birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde adayın seçimi kazanması dikkate alınmayabilir.

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