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Adaya geleli bir hafta olmadan hırsızlık yaptı

KKTC’ye bir hafta önce çalışmak için gelen ve işveren tarafından uygun görülmediği gerekçesi ile 160 bin TL değerinde araç arıza tespit cihazlarını çalan Murat Ateş, aleyhindeki soruşturma tamamlandı...

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:58
Adaya geleli bir hafta olmadan hırsızlık yaptı
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; ülkeye çalışmak için bir hafta önce geldiği öğrenilen ve işveren tarafından işe uygun görülmeyen Murat Ateş, H.T.’ye ait Alayköyde’ki iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

İş yerine girmek için camı kırdığı esnada ellerini parçalayan Ateş’in kan izlerinden yola çıkan Olay Yeri İnceleme ekibi, soruşturmanın ardından zanlıyı Lefkoşa’da tespit etti.

Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından Lefkoşa’da yakalanan Murat Ateş’in tasarrufunda çalınan 160 bin TL değerinde iki adet araç arıza tespit cihazı ele geçirildi.

Yapılan ilk sorgulamada işlediği suçu itiraf eden zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Ateş, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Hırsını hırsızlık yaparak çıkardı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Alayköy Polis Karakolun’da görevli polis memuru Can Doğan, zanlı Murat Ateş’in “Bina açma”, “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Can Doğan, zanlının H.G.’ye ait Alayköy’de bulunan iş yerine önceki gece saat 21.00-22.00 saatleri arasında iş yerine ait camı kırıp kasten zarara uğrattıktan sonra içeri girdiğini söyledi.

Doğan, Ateş’in iş yerinde değeri 160 bin TL olan 2 adet araç arıza tespit cihazı çalarak kaçtığını, olay yerinde yapılan incelemede kan izlerinden yola çıkılarak zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, zanlının yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

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Son Güncelleme: 17.01.2018 11:01
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