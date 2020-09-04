Adaylar başvurularını yapıyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar resmi başvurularını bugün yapıyor.

TAK muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) aldığı bilgiye göre, başvuru için YSK’dan randevu alan 12 aday, mesai saatleri içinde gerekli belgeleriyle birlikte Lefkoşa’da Mahkemeler binasındaki YSK’ya başvuracak.

İlk başvuruyu bağımsız aday ve halen Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı saat 09.00’da yaptı.

Akıncı'nın ardından saat 09.30'da CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman başvurusunu yaptı, saat 10.00'da da UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar YSK'ya gitti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bağımsız Aday Kudret Özersay, YSK'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı icin başvuruda bulundu

Saat 11.20’de bağımsız aday Alpan Uz, 11.40’ta bağımsız aday Ali Sanatkar, 12.00’de YDP adayı, Genel Başkan Erhan Arıklıl, 12.30’da MDP adayı Fuat Çiner, 13.00’te bağımsız aday Mustafa Ulaş, 13.30’da bağımsız aday Arif Salih Kırdağ, 14.00’te bağımsız aday Serdar Denktaş ve 14.20’de de bağımsız aday Ahmet Boran başvuru yapacak.