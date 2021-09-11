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Adaylar birbirlerine başarı dilediler

UBP kurultayında Gazimağusa ilçe başkanlığı için Nahit Öncü ile Olsan Oran aday oldular...

11 Eylül 2021 Cumartesi 11:36
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Adaylar birbirlerine başarı dilediler

ÖZEL HABER

9 Ekim'de Gazimağusa ilçe başkanlığı için yarışacak iki aday Gazimağusa İlçe Başkanlığı'nda yarış öncesi birbirlerine başarılar diledi.

İlçe başkanı adayı Nahit Öncü yaptığı açıklamada "Aday olmam ile birlikte bir heyecan geldiğini görüyorum.  Bugün ilçe binamızın eskisi gibi tıklım tıklım dolmasını ben bu heyecana bağlıyorum.  Önce ilçe  kongrelerimizi sonra kurultayımızı ve sonrasında genel seçimleri kazanıp bir yıl sonra yapılacak yerel seçimlere en iyi şekilde gidebilmek için bu heyecana ihtiyacımız vardı. İşte ben de bu gerekçelerle aday oldum. Olsan Oran dostuma da centilmence bir yarış olmasını diliyorum"  dedi...

Anahtar Kelimeler:
Nahit ÖncüOlsan OranUBPGazimağusa Ilçe Başkanlığı
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