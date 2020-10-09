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Adaylar Canlı Yayında...

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar canlı yayınında izleyiciyle buluşuyor.

09 Ekim 2020 Cuma 23:04
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Adaylar Canlı Yayında...

Programa, Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, YDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ve MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner  katıldı.

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