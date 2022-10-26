Adaylığını resmen açıkladı!

Yeni Erenköy Belediyesi Başkan Vekili Küfi Tulga, Erenköy-Karpaz Belediyesi için adaylığını açıkladı.

Tulga adaylığını şu sözlerle duyurdu:

Sevgili dostlar, sevgili Karpaz belde Halkım;

25/2/22 de Başkan Vekilliğine geldiğim zaman 27 Haziran’da seçim olması gerekirdi. Bugün halen daha 8 aydır görevdeyim. Belediyeler reformu ile 18 Belediye 25 Aralık’ta seçime girecektir.

Tam 2 Yıl önce Aday olacağım konusunda yola çıkmıştım ve Bugün önümüzdeki yapılacak olan yerel seçimlere “Bağımsız ” Yenierenköy/Dipkarpaz Belediyesi’ne Belediye Başkan adayı olduğumu kamu oyuna duyururum.

Belediyeciliğin Halka eşit ve insan odaklı hizmet prensibi ile yürütülmesi gerektiğinin bilincinde hareket ederek ,”Bağımsız Aday” olarak yoluma devam etme kararı almış bulunmaktayım..

25 Aralık’a kadar yürütmekte olduğum görevimi “Makamı” laiki ile durmadan yeniliklerle hizmete devam edeceğim saygılar sevgiler sunarım.