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Adem: "Fonda yaklaşık olarak 130 milyon TL var"

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Değişim ve Kurtuluş İttifakı kurucularından Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı (KTEZO)ziyaret etti.

02 Ocak 2018 Salı 16:32
Adem: "Fonda yaklaşık olarak 130 milyon TL var"
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TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,  TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem ziyarette yaptığı konuşmada, hükümete gelmeleri halinde, iş gücü bulunan alanlarda yurt dışından çalışan getirilmesine izin vermeyeceklerini; işgücünün eksik olduğu alanlarda ise sınırlama getireceklerini ve emeğin değerinin arttırılması  için mücadele edeceklerini kaydetti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın meslek edindirmeyle ilgili çalışmalarını öven Adem, “Bu ülkenin ister beşeri kaynakları, isterse diğer sermaye anlamında kaynakları sonuna kadar kullanılmalıdır” dedi. 

“FONDA YAKLAŞIK OLARAK 130 MİLYON TL VAR”

Sosyal sigorta ve sosyal güvenlik yatırımı yapan sayısının 38 bin civarında olduğunu, bunun büyük bir kesiminin, kendisinin de bir oluşumunda yer aldığı  Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi için oluşturulan fondan ödenmekte olduğunu, kaynağın üçte birinin kullanıldığını kaydeden Adem, bunun kabul edilemez bir tutum olduğunu, yeni dönemde bu fonun eğitim, küçük esnaf ve zanaatkarın desteklenmesi ve üreten kesimlerin yararlanması için kullanılması gerektiğini kaydetti.

Adem, “Şu anda bu fonda yaklaşık olarak 130 milyon TL birikmiştir” dedi.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 16:41
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